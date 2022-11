SOAW brengt waterproblematiek in kaart

Dat er gezinnen op Curaçao zijn zonder een werkende wateraansluiting is bekend. Maar om een beter beeld van deze problematiek te krijgen is het ministerie van Soaw gestart met een online enquête. Het ministerie wil zo komen tot een waterbeleid voor gezinnen met een minimuminkomen. Doel is dat ook zij toegang krijgen tot schoon water. Dat maakt het ministerie bekend op Facebook.

Personen die maximaal 1666,18 gulden per maand verdienen kunnen het onlineformulier invullen.