67 positieve tests; totaal nu 742 actieve coronacases

Deze zondag zijn wederom 67 mensen op Curacao positief getest op het coronavirus. Zestien mensen zijn genezen. In totaal staat de teller nu op 742 actieve coronapatienten. Een positieve case komt uit het buitenland, 22 kunnen gelinkt worden aan bekende patienten, bij 44 moet de herkomst nog worden vastgesteld.

Het aantal coronapatienten is het CMC ziekenhuis is gestegen van elf naar dertien. Op de intensive care is er een coronapatient bijgekomen: daar liggen er nu vijf.

Het is de derde dag op rij dat het aantal besmettingen in de zestig is. Vier dagen geleden beleefde Curacao haar hoogste piek, met 76 besmettingen op een dag. De maatregelen om het virus tegen te gaan zijn een week geleden verschept, met het invoeren van een avondklok vanaf 21 uur, het dringende advies om zoveel mogelijk vanuit huis te werken en een mondkapjesplicht in publieke ruimtes. De regering hoopt daarmee de komende dagen het aantal positieve tests te doen afnemen.