67-jarige Curaçaoënaar vermist

De politie is op zoek naar Antonio Isidro Cathalina. De 67-jarige man is sinds donderdag vermist. Hij vertrok rond kwart over 7 ‘s avonds uit huis en kwam niet meer terug. Opvallend is dat hij zijn auto, een donkerblauwe Chevrolet Celta, thuis liet in Fortuna Ariba. Cathalina is 1 meter 70 en heeft een slank postuur. Hij is lichtgekleurd en draagt vaak sportieve kleding. Personen die meer weten over de verblijfplaats van deze man kunnen bellen via 917 of de anonieme tiplijn 108.