Er is weer een extra besmetting met het coronavirus gesignaleerd. Izzy Gerstenbluth maakte dat vanmorgen bekend. Het gaat weer om iemand die terug is gekeerd naar Curaçao en al in quarantaine zat. Dit is de 6e resident die terugkeert met het virus. Een persoon is inmiddels ook alweer hersteld. Er is nog steeds geen sprake van meer lokale besmettingen.