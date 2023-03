6e plaats voor Curaçaose golfspeelsters

Tien dames van de Curaçao Golf & Squash Club hebben afgelopen week de top 10 behaald op een internationaal golftoernooi. Het team behaalde de zesde plaats. Dat is voor het eerst in de geschiedenis van de golfclub. Met name het spel rond en op de greens vraagt een andere techniek dan die op de banen van Curaçao. De 43ste Kitty Michael International vond plaats in Panama City met teams uit de VS, Canada, St. Croix, Puerto Rico, Bermuda en Panama. Elk jaar wordt het vrouwengolfevenement ergens anders gespeeld. In 2026 zal Curaçao de organisatie voor dit grote toernooi op zich nemen. De voorbereiding is in volle gang.