7 illegalen uit barakken gevlucht

Er zijn 7 Venezolaanse illegalen ontsnapt uit de barakken van de SDKK-gevangenis in het afgelopen weekend. De mannen hebben een gat in een muur geslagen en zijn daardoor naar buiten gekropen. De politie startte na de ontsnapping een zoektocht naar de groep, maar zonder succes. De vlucht volgt net zoals eerder na een periode van klachten. De vreemdelingen klagen met name over de behandeling en de slechte omstandigheden waarin ze moeten verblijven.