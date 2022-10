7 januari aftrap carnavalsseizoen

Het carnavalsfeest barst op 7 januari los. Organisator FDKK maakte dat gisteren bekend. De slogan van carnaval 2023 luidt: Nos Karnaval. Volgens de trekker is het carnavalsfeest voor en van iedereen. Dit wordt de eerste editie die door FDKK georganiseerd wordt. De grote parade is op 19 februari. De route is als vanouds. De stoet vertrekt vanuit de Rooseveltweg in Sta Maria, door Santa Helena, de Roodeweg om te eindigen bij de rotonde voor het Rif Fort.