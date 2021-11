7-jarige dolfijn van Dolphin Academy plotseling overleden

Dolfijn Tulum is overleden nadat het dier ernstig hoofdletsel heeft opgelopen tijdens het spelen met andere dolfijnen. Dat meldt directeur George Kieffer in de Extra. Tulum was volgens de directeur een gezonde, actieve dolfijn, die erg sociaal en enthousiast omging met zijn soortgenoten. Het verlies van Tulum valt zwaar bij de Dolphin Academy, mede omdat de dolfijn een van de eerste was van het bedrijf.