De basismand met primaire levensmiddelen, Makutu Básiko, is aangevuld met 74 producten. In de nieuwe lijst zijn bijvoorbeeld alle soorten boter en margarine opgenomen, maar ook tandenborstels en tandpasta. De nieuwe regeling treedt per 1 september in werking. Voor de artikelen in de mand geldt een maximumprijs voor verkopers. De winkels moeten zich houden aan het vastgestelde winstpercentage.