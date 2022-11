7,6 miljoen aan restituties in november

Duizenden inwoners kregen deze maand goed nieuws van de Belastingdienst. In de eerste twee weken van november heeft de Belastingdienst 7,6 miljoen terugbetaald. Dat meldt het ministerie van Financiën. In sommige gevallen heeft de Belastingdienst de teruggave verrekend met openstaande schulden, zoals de afvalstoffenbelasting en OZB. Tot nu toe is er ongeveer 3 miljoen aan openstaande schulden verrekend, waarvan zo’n 1,3 miljoen aan OZB. Er zijn nog mensen die geld terug moeten krijgen van de Belastingdienst. Maar omdat hun bankgegevens ontbreken, kan de Belastingdienst niet overgaan tot uitbetaling. Het gaat om ruim 1200 aanslagen met een waarde van 1,7 miljoen.