Er zijn 76 mensen positief getest op Covid-19, waarvan 4 uit het buitenland afkomstig zijn en 8 uit eerder bekende clusters. In totaal zijn er 2285 mensen getest. Ook zijn er 27 personen gezond verklaard. Het totaalaantal actieve cases is daarmee komen te staan op 610. In het ziekenhuis liggen er momenteel 2 patiënten. Dat is er 1 meer dan gisteren.