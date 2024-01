Bouterse gaat zich niet melden

Desi Bouterse gaat zich vandaag niet melden bij de gevangenis in Suriname. Dat heeft zijn echtgenote vanochtend bekend gemaakt, zo meldt de Surinaamse site Starnieuws. Bouterse had zich vanochtend moeten melden bij de Santo Boma-gevangenis voor een celstraf van 20 jaar vanwege de Decembermoorden in 1982.

Ingrid Waldring-Bouterse, de vrouw van de oud-president, liet aan de pers weten dat haar echtgenoot zich niet gaat melden. Zij vindt dat het om een politiek proces gaat. Diverse leden van de partij van Bouterse, de NDP, hebben zich verzameld bij de woning van de 78-jarige, om hem te steunen.