78 Damen werknemers ontslagen

Minister-president Gilmar Pisas (MFK) heeft gisteren met de werknemers van Damen gezeten. Ook het kabinet-Pisas is verrast door de aangekondigde ontslagen bij de scheepswerf. Zo’n 78 werknemers worden naar huis gestuurd. Het scheepsreparatiebedrijf verkeert in financieel zwaar weer. In het kader van de gemaakte afspraken met Nederland wordt er 20 miljoen dollar geïnvesteerd in het bedrijf. Het geld is bedoeld om schuldeisers te betalen en voor onderhoudswerkzaamheden. Het moederbedrijf steekt zelf ook 20 miljoen dollar in nieuwe infrastructuur.