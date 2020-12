KUMUN pleit voor nieuwe vakscholen

De nieuwe politieke partij KUMUN pleit voor de herintroductie van vakscholen op Curaçao. De partij is van mening dat er sinds de sluiting van Feffik enkele jaren geleden een gebrek aan keuzemogelijkheden is voor studenten die op het eiland vak- en beroepsonderwijs willen volgen. Volgens de partij heeft het gebrek aan vakscholen tot gevolg dat er voor leerlingen die niet kwalificeren voor het vsbo of sbo geen alternatieven bestaan. Volgens de partij zijn er veel jongeren die graag met hun handen werken, maar die kunnen nu nergens naar toe. En vallen daardoor vaak buiten de boot.

De partij pleit voor de herintroductie van een vak- en beroepsschool. De partij wil focussen op de sociale, communicatieve, administratieve, financiële en ondernemingsaspecten van de opleidingen. Op de nieuwe school wil de partij opleidingen gaan aanbieden tot mecanicien, elektricien, meubelmaker, constructiewerker, verver, mode ontwerper, bakker en chef.