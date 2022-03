Vanmorgen eiste het verkeer de zevende verkeersdode van 2022. Een vrachtwagen reed een fietser aan in Bonam. De ambulance kon bij aankomst niets meer voor het slachtoffer doen. De fietser, die later werd geïdentificeerd als Frenshel Zenon Salome (40) is de derde verkeersdode sinds vrijdag. De politie heeft de toedracht van het verkeersongeval in onderzoek.

