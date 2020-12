8 miljoen gulden aan overwerk door politie

Tijdens de coronacrisis op Curacao is het overwerk van de politie flink toegenomen. In de eerste zes maanden van dit jaar is het opgelopen tot bijna 8.5 miljoen gulden. Dat schrijft de Amigoe vandaag. Het staat in een tussenrapportage over het verloop van de Covid-19 crisis op ons eiland die afgelopen week bij de Staten werd ingediend. Behalve de extra uren heeft de politie ook moeten investeren in aanpassingskosten zoals het installeren van plexiglas op de politiebureaus en aanpassingen in de vertrek- en aankomsthal van het vliegveld.

Verder moesten allerlei schoonmaakmiddelen extra worden aangeschaft en moest er schoonmaakpersoneel worden ingehuurd.