80 jaar herdenking Aprilmoorden

Het is vandaag 80 jaar geleden dat de Aprilmoorden plaatsvonden. Dit wordt herdacht op de militaire basis in Suffisant en begraafplaats Kolebra Bèrdè. Daar werd op 20 april 1942 een staking van 400 Chinese zeelieden van de Shell op brute wijze in de kiem gesmoord. De Chinezen staakten voor betere beveiliging tegen het oorlogsgeweld op zee en voor een betere behandeling. Minstens 15 Chinezen werden gedood. Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curacao maakt zich hard voor het in ere herstellen van de miskende slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog op Curaçao.

