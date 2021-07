Curaçao heeft donderdag maar liefst 84 nieuwe coronagevallen geregistreerd na het afnemen van 1888 tests. Van de 84 gevallen zijn er 5 geïmporteerd. 1 persoon is gezond verklaard. De oorsprong van de overige gevallen is niet bekend. Met de nieuw geregistreerde gevallen erbij telt Curaçao momenteel 185 actieve gevallen. Het aantal patiënten in het ziekenhuis is gedaald van 3 naar 2 patiënten.