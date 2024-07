Vanmorgen zijn enkele reuzen rotorbladen van de nieuwe windmolens verplaatst van het Brionwerf naar het Amstelterrein. Dit gebeurde onder begeleiding van de politie. In totaal zijn er 15 wieken die naar Nieuwe Haven moeten worden gebracht. Zodra alle onderdelen van het vrachtschip zijn, kan deze weer vertrekken. Wanneer het verkeer rustiger is in het weekend, zullen de onderdelen naar Koral Tabak worden vervoerd. Aqualectra en NuCapital Aspiravi plaatsen in totaal vijf nieuwe windturbines op Koraal Tabak. Minstens 50 procent van het elektriciteitsverbruik in Curaçao zal na de realisatie van dit project uit hernieuwbare energiebronnen worden opgewekt. Als alles volgens plan verloopt, zal het windpark nog dit jaar groene stroom produceren.