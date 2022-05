90.000 dollar voor mariene parken Caribisch gebied

De zes Nederlands-Caribische eilanden krijgen 90.000 dollar voor het behoud van de biodiversiteit op zee. De donatie is afkomstig van de internationale Blue Marine Foundation die de mariene parken in de Dutch Caribbean wil ondersteunen. De subsidie wordt gebruikt voor de bescherming van koralen en het opleiden van jonge mariene park rangers. Dit is de eerste donatie van de liefdadigheidsinstelling. Het is de bedoeling dat de stichting de eilanden op de lange termijn blijft steunen. Op Curaçao beheert Carmabi het mariene park bij Oostpunt. Met de subsidie gaat Carmabi onder andere een maritiem educatieprogramma opzetten.