93% opgenomen patiënten niet gevaccineerd

Zo’n 93% van de Covid-patiënten in het CMC is niet gevaccineerd. Zo blijkt uit het wekelijkse bezettingsoverzicht van het CMC. Op 22 juli werd voor het eerst de Delta-variant van het coronavirus op Curaçao aangetroffen. Van de 211 patiënten die sinds die datum in het CMC zijn opgenomen, blijken er 196 niet gevaccineerd. Vijf patiënten hadden één prik gehad en één patiënt raakte binnen twee weken na de tweede prik besmet. Vier andere patiënten waren volledig gevaccineerd, maar hadden al langer immuniteitsproblemen. Vij patiënten waren volledig gevaccineerd.

