93 procent coronapatiënten CMC niet volledig gevaccineerd

Maar liefst 93% van de coronapatiënten die momenteel in het ziekenhuis liggen is niet gevaccineerd. Zo blijkt uit het wekelijkse bezettingsoverzicht met Covid-patiënten van het CMC. Van de 181 coronapatiënten die tussen 22 juli en 27 september in het ziekenhuis zijn opgenomen waren er 169 niet gevaccineerd. Zeven patiënten waren volledig gevaccineerd, vier mensen hadden alleen de eerste prik gehad en één persoon raakte besmet binnen twee weken na de tweede vaccinatie.