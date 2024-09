962 kilo cocaïne in koeienhuiden voor Nederland onderschept in Colombia

De Colombiaanse autoriteiten hebben in de haven van Buenaventura 962 kilo cocaïne in beslag genomen die was geïmpregneerd in koeienhuiden en was bestemd voor Nederland. Dit werd ontdekt door een drugshond. Uit nader onderzoek in een laboratorium kon worden geconcludeerd dat het om drugs van hoge zuiverheid ging. In totaal is 962 kilo coke ontdekt, die eenmaal in Nederland in een cocaïnewasserij had moeten worden opgelost en met een chemisch proces teruggewonnen.