Curaçao verwelkomde ruim 72.000 bezoekers in maart 2025

Het Curaçaose toerismebureau liet gisteren weten dat er in maart sprake was van een aanzienlijke stijging van 14% in het aantal bezoekers ten opzichte van dezelfde maand in 2024. Daarbij gaat het om bijna negenduizend extra bezoekers, in totaal kwamen er vorige maand ruim 72.000 toeristen. Alle regio’s lieten in maart positieve resultaten zien. Met name het aantal bezoekers uit het Caribisch gebied steeg met 33%. Zuid-Amerika, Noord-Amerika en Europa noteerden een groei van respectievelijk 22%, 17% en 5%. Voor het eerst in de geschiedenis verwelkomde Curaçao meer bezoekers uit Noord-Amerika dan uit Europa, met 28.000 en 26.500 bezoekers.

Curaçao verwelkomde 22.485 bezoekers uit Nederland, een stijging van 17% ten opzichte van de 19.293 aankomsten in maart 2024. De meeste bezoekers komen uit de provincies Zuid-Holland (21%) en Noord-Holland (18%). De VS blijft een belangrijke markt voor Curaçao, met een groei van 17% in het aantal aankomsten, tot een totaal van 22.002 bezoekers in maart 2025, vergeleken met 18.740 in dezelfde maand vorig jaar. De meeste bezoekers kwamen uit New York (14%), Florida (8%) en North Carolina (5%).