Aandacht voor elektrisch vliegen tussen de eilanden

In Aruba wordt sinds maandag tijdens een grote luchtvaartconferentie gesproken over de toekomst van het vliegen. Tijdens de conferentie ‘A Flight to the Future’ zijn er deelnemers van Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba aanwezig. Er wordt vooral ingezet op de mogelijkheden van elektrisch vliegen. Zo is het lichtgewicht elektrisch vliegtuig Pipistrel Velis Electro speciaal naar Aruba over gebracht. Aruba wil het voortouw nemen in elektrisch vliegen en denkt er aan om de verbindingen tussen de eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk zo veel mogelijk fossielvrij te maken.