Wie vandaag een adreswijziging wil doorgeven bij Kranshi moet op een andere dag terugkomen. Ook is het vandaag niet mogelijk om je uit het bevolkingsregister te laten schrijven. Dat meldt het ministerie van BPD. Burgers kunnen er wel terecht voor andere zaken. De reden voor de aangepaste dienstverlening is niet bekendgemaakt. Vanaf morgen is het weer mogelijk om verhuizingen bij Kranshi door te geven.