Aangepaste maatregelen: avondklok naar 12 uur

De overheid heeft de covidmaatregelen lichtelijk versoepeld. Vanaf maandag worden de maatregelen weer verlengd met 10 dagen. De avondklok gaat een uurtje later in, om middernacht, en duurt tot 4:30 uur. Horeca, casino’s en theaters mogen tot 23:00 uur open zijn. Truk’i pans mogen tussen 19:00 en 23:00 uur open zijn. Voorheen was dat al vanaf 17:00 uur. Tot slot kan met tot middernacht gebruik maken van het openbaar vervoer.