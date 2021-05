Aangifte politie kan nu ook online

Het is vanaf nu ook mogelijk om online aangifte te doen bij de politie. Aangiftes van diefstal, inbraak, vernieling, bedreiging, mishandeling en geweld kunnen nu ook worden ingediend via www.polis.cw. Hiervoor kon alleen de verklaring online worden gestuurd en moest de politie hiervan zelf de aangifte opmaken. Nu kun je zelf alle details invullen op het digitale formulier en eventueel foto’s of video’s toevoegen. Op deze manier heeft de politie alle informatie die nodig is zonder op te hoeven bellen. De vragen op het E-form moeten zo volledig mogelijk worden beantwoord om het aangifteproces te versnellen. Iedereen die een aangifte indient krijgt hiervan bevestiging via mail of telefoon.