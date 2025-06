Aanhangers van Mike de Meza sturen brief naar Koning Willem-Alexander

Een groep aanhangers van de Arubaanse ministerskandidaat Mike de Meza heeft dinsdag een brief van drie pagina’s gestuurd aan Koning Willem-Alexander. Ze maken zich zorgen over het feit dat De Meza nog altijd geen minister kan worden en doen een beroep op de Koning om hierover in overleg te treden met de gouverneur op Aruba, de premier en andere betrokken instanties op het eiland. Op die manier kan Willem-Alexander in hun ogen een bijdrage leveren ‘om de democratische rechtsorde op Aruba te beschermen’. Bijna 800 personen ondersteunen de brief en hebben een handtekening gezet.

De Meza was eerder dit jaar voorgedragen voor een post in de nieuwe regering van AVP en FUTURO, die in maart werd beëdigd. Hij werd niet benoemd, vanwege betalingsproblemen bij de belastingdienst. Inmiddels is De Meza naar de rechter gestapt, die zich ‘niet ontvankelijk’ in de zaak verklaarde. Tegelijkertijd heeft de directeur van de belastingdienst in een brief verder uiteengezet op welke manier De Meza in het verleden niet correct zou hebben gehandeld. Ook zou inmiddels als verdachte zijn aangemerkt. Daarover is hij weer naar de rechter gestapt. Die heeft vandaag bepaald dat het OM binnen veertien dagen aan De Meza moet laten weten of en waarom hij verdachte is.