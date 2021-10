Aanhouding door valse Covid-testen

Op Bonaire is een 42-jarige vrouw aangehouden door de Koninklijke Marechaussee op verdenking het vervalsen van Covid-testen. De vrouw is werkzaam bij de afdeling Publieke Gezondheid van de Bonairiaanse overheid. Ze is daar verantwoordelijk voor het afnemen van testen. In die rol zou ze tientallen commerciële PCR- en antigeentesten hebben vervalst voor reizigers naar de Verenigde Staten. Onderzoek moet uitwijzen of ze daarvoor haar positie heeft misbruikt.

Meer over aanhouding antigeen pcr testen vervalsing