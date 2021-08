Aanhouding door wapenbezit

Het rechercheteam heeft tijdens een controle in de Van der Zaanlaan een aanhouding verricht. Bij het doorzoeken van de auto van de verdachte vond de politie in zijn tas een revolver. Het wapen is in beslag genomen. De verdachte werd in de late avonduren aangehouden en direct daarna voorgeleid. De hulp-officier gaf opdracht hem in bewaring te stellen in afwachting van verder onderzoek. Een dag later deed de politie een huiszoeking op het woonadres van de verdachte. Daar troffen zij een kleine wietplantage aan. De recherche heeft alles in beslag genomen voor nader onderzoek.

Tagged as aanhouding controle recherche revolver