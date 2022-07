Aanhouding in dodelijk schietincident Siki Martina

Een 34-jarige man uit Steenbergen is gisteren aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op dj en producer Siki Martina. De Curaçaoënaar werd zondag bij een Rotterdamse metrostation doodgeschoten. De verdachte is in Barendrecht aangehouden. Uit de beelden die de politie binnen kreeg, blijkt dat er zeker nog één man aanwezig was tijdens het schietincident. Het onderzoek richt zich op dit moment vooral op deze persoon. Direct na het incident was de politie op zoek naar een donkere auto. Deze auto stond geparkeerd in Rotterdam-Ommoord en had kogelinslagen. Het voertuig is in beslag genomen en wordt nader onderzocht.

Dj en producer Siki Martina is gisteren doodgeschoten bij het Siki Martina is bekend als de dj van SXTEEN. Verder werkte hij als producer aan tracks van Frenna, Rich Kalashh en vele anderen. Hij produceerde onder meer de hit Mami So Bad in samenwerking met Spanker, Darr3n en Zurich. Als kind kwam hij in het criminele circuit terecht. Zo raakte hij betrokken bij een ripdeal. De entertainment werd zijn redding uit de criminaliteit. Het slachtoffer laat twee kinderen na.

Op de foto de weggereden donkere auto die is gevonden in Rotterdam-Ommoord.