In verband met een lopend onderzoek heeft de politie in samenwerking met de marine gisteren een huiszoeking verricht in Rooi Santu. Het onderzoek richt zich op een overtreding van de Wapenwet en Opiumwet. Een 30-jarige Curaçaoënaar is op het adres aangehouden. Ook heeft de politie diverse vuurwapens en drugs in beslag genomen. De man zit in voorarrest in afwachting van meer onderzoek.