De politie heeft maandag een 33-jarige man aangehouden voor bedreiging. De verdachte zat met zijn ex in een auto op de parkeerplaats van een hotel bij Marie Pampoen. De vrouw verklaarde aan de politie dat de man haar zou hebben bedreigd. Ook zou hij agressie hebben getoond. De man zit voorlopig vast in afwachting van meer onderzoek.