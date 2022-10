Aanhouding na schietpartij

Drie automobilisten waren in het weekend betrokken bij een schietpartij. Het incident vond plaats bij de rotonde van Palu Blanku. De politie trof een van de betrokkenen aan bij de Stoppelweg. Hij had schotwonden aan zijn bovenlichaam. Het slachtoffer werd naar het CMC gebracht voor medische behandeling. De 18-jarige dader kon kort daarna worden aangehouden in de wijk Papaya. Zijn auto was doorboord met zes kogelgaten. Later op de dag meldde zich een tweede verdachte bij het politiebureau. Het zou gaan om een 24-jarige man. De politie heeft de zaak in onderzoek.

