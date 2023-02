De politie heeft gisteren een 26-jarige aangehouden na een steekpartij. Het incident vond plaats in Brievengat. De dader stak het slachtoffer neer tijdens een ruzie. De twee zijn bekenden van elkaar. Het slachtoffer had meerdere steekwonden. De ambulance moest hem naar de spoedeisende hulp afvoeren. Niet veel later hield de politie de verdachte thuis aan. De dader zit in voorarrest in afwachting van meer onderzoek. Beeld: Direct Media

Meer over brievengat kennissen politie steekincident steekpartij steekwonden