Aanhouding voor bedreiging met een wapen

Een vrouw werd gistermiddag door een gewapende man bedreigd. Het incident gebeurde ter hoogte van de ronde markt in Punda. De vrouw meldde het incident bij het politiebureau, waarna de agenten met haar teruggingen voor onderzoek. Ter hoogte van het Waaigatplein troffen de politieagenten de 56-jarige dader aan. Hij werd betrapt met een mes in zijn broekzak. De agenten doorzochten ook zijn auto. Daarin vonden ze een knuppel. Beide voorwerpen zijn in beslag genomen. De verdachte is aangehouden voor wapenbezit en bedreiging en zit vast in afwachting van meer onderzoek.

