De politie heeft gisteren een 24-jarige man gearresteerd voor de diefstal van een schoolhek. Onlangs waren de poorten van een school in Montaña verdwenen. Dit was de tweede keer in zes maanden tijd dat dieven met het hek ervandoor zijn gegaan. Eén van de poorten is inmiddels terecht. De verdachte zit in voorarrest.

Meer over Maris Stella VSBO