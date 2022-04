De politie drong gisteren een woning in de Kaya Escudo binnen in het kader van een lopend drugsonderzoek. Een 32-jarige verdachte werd aangehouden. Ook zijn een mobiele telefoon, een hoeveelheid drugs en attributen die gebruikt worden om drugs te bereiden in beslag genomen. De verdachte zit in voorarrest in afwachting van meer onderzoek.

