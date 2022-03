Aanhouding voor inrijden op politieagent

Een 24-jarige man is vrijdagmiddag gearresteerd voor het inrijden op een politieagent. De man was op de vlucht voor een verkeerscontrole op de Fokkerweg en reed bijna een agent van de sokken. De chauffeur negeerde twee keer een stopbevel. De agent kon nog net wegspringen en voorkomen dat hij werd geraakt. De politie zette de achtervolging in nadat de bestuurder doorreed. In Saliña werd de bestuurder aangehouden voor poging tot moord. De man zit in voorarrest in afwachting van meer onderzoek.

