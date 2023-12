Aanhouding voor poging tot moord

Gisterochtend vroeg heeft de politie een 39-jarige man aangehouden in de Canasterweg. Hij zou betrokken zijn geweest bij een poging tot moord op 4 december in Jan Luis. Na de arrestatie heeft het Atrakoteam een huiszoeking uitgevoerd en artikelen in beslag genomen die belangrijk zijn voor het onderzoek. Vijf dagen geleden werd een vrouw in de wijk Parera opgepakt in deze zaak. Het onderzoek wordt voortgezet.