Een 59-jarige man opende gisteren het vuur op een automobilist. De schietpartij gebeurde in de Kaya Cruzeiro in de wijk Souax. De politie heeft de schutter in zijn woning aangehouden. Ook is het vuurwapen in beslag genomen. Het motief voor de schietpartij is onbekend. De verdachte zit in voorarrest.

