Aanmelden voor boostervaccinatie mogelijk

Mensen van 60 jaar en ouder kunnen zich nu aanmelden voor een Corona boosterprik. Dat kan via de site bakuna.cw. De boostervaccinatie is bedoeld om de bescherming op peil te houden en kan 6 maanden na de laatste prik gezet worden. Het aanmelden is simpel: op de site vul je je ID-nummer in en het nummer van jouw eerste dosis.