Aanmelden voor corona app vanaf maandag al mogelijk

Gevaccineerden kunnen zich vanaf maandag 11 uur in de morgen aanmelden voor de langverwachte corona app voor Curaçao. Zo maakte premier Pisas vandaag tijdens een persconferentie bekend. De persoonsgebonden QR code zal vanaf maandag reeds beschikbaar zijn, deze kan worden gedownload en geprint vanaf een speciaal opgezette website: www.curacaohealthapp.com. De app zal niet alleen bijna overal op Curaçao te gebruiken zijn, maar ook in andere landen van het Koninkrijk en in Europa. De app gaat later dienen als vaccinatie- en testbewijs voor toegang tot feesten, concerten en overige evenementen waar grote groepen mensen worden verwacht. De app voor iOs en Android zal een paar dagen later beschikbaar worden gesteld via de respectievelijke stores.