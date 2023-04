Aanmelden voor Vrijheidsmaaltijden

De vrijheidsmaaltijden komen eraan. Op 5 mei wordt er door het hele koninkrijk vrijheidsmaaltijden gehouden. De kern van een vrijheidsmaaltijd is een bijzondere ontmoeting aan de eettafel, waarbij de gasten over vrijheid en onvrijheid spreken. Groepen krijgen een blik maissoep van de kok London Loy, speciale glazen en dialoogkaarten. Vorig jaar zijn 31 maaltijden op de Caribische eilanden georganiseerd onder de naam Freedom Meals. Er waren meer dan duizend maaltijden in het hele Koninkrijk. Aanmelden kan tot 15 april via de website freedom-meals.com.