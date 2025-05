Aannemer gearresteerd in verband met corruptie

Dinsdagochtend heeft de Landsrecherche van Curaçao vier personen aangehouden in verband met corruptie bij de UOOW-afdeling van het ministerie van VVRP, dat is de voormalige Dienst Openbare Werken, DOW. Onder de vier arrestanten bevindt zich een bekende muzikant die vermoedelijk eigenaar is van een aannemersbedrijf dat asfaltwerkzaamheden uitvoert in Banda Bou. Dat schrijft de Extra vandaag. De andere drie personen zijn ambtenaren. Het Openbaar Ministerie wil op dit moment geen verdere details geven over de zaak.

In haar verklaring geeft het Openbaar Ministerie wel aan dat de aanhoudingen zijn verricht in het kader van een langlopend onderzoek naar mogelijke corruptie binnen UOOW van het ministerie van VVRP. Meer aanhoudingen en gerechtelijke stappen worden niet uitgesloten.