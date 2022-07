Aanpak mensenhandel degradeert naar ‘Tier 3’

We zijn een niveautje gezakt op de Amerikaanse mensenhandel-barometer. Curaçao krijgt in het jaarlijke Trafficking In Persons report nu een ‘Tier 3’ beoordeling. Ons land doet te weinig moeite om mensenhandel aan te pakken, heeft wel wat gedaan om slachtoffers bij te staan maar niet genoeg. We hebben te weinig zicht op wie zich schuldig maken aan mensenhandel en wie de slachtoffers zijn. En onze rechterlijke macht heeft te weinig knowhow van mensenhandel waardoor een aantal daders vrijuit zouden zijn gegaan. Met ‘Tier 3’ zitten we qua mensenhandel op het niveau van landen als Noord-Korea, Iran en Eritrea. Zelfs landen als Haïti en Irak doen het beter dan wij.

Het volledige rapport van het Amerikaanse Ministerie van Buitelandse zaken is hier te lezen.