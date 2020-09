Aanpak van vuilnisbelt Sint Maarten

Rondom een grote vuilnisbelt op Sint Maarten wonen ongeveer tweehonderd mensen in krotten en zee-containers. De Nederlandse overheid heeft fondsen beschikbaar gesteld om het gebied op te knappen maar de werkzaamheden kunnen niet beginnen totdat de bewoners zijn verhuisd. Volgens Caribisch Netwerk is er nog geen duidelijk plan over waar de bewoners naartoe moeten. Een deel van de bewoners is illegaal. Ze vrezen voor hun toekomst.

Het National Recovery Program Bureau wil het gebied rond de vuilnisbelt aanpakken. Het bureau voert sinds januari 2019 wederopbouwprojecten uit. In 2017 werd Sint-Maarten hard geraakt door orkaan Irma. Het eiland was grotendeels verwoest en de wederopbouw is steeds nog niet afgerond.