Aanpassing jeugdloon gewenst

18-jarigen mogen wel stemmen, hun rijbewijs halen en alcohol drinken, maar qua arbeid worden ze niet als ‘volwassen’ gezien. Terwijl ze wel hetzelfde werk doen als volwassenen. Daarom wil het kabinet de leeftijdsgrens van het minimumjeugdloon verlagen. Nu geldt het jeugdloon voor jongere werknemers van 16 tot 21 jaar. Volgend jaar moet daar verandering in komen. Iemand vanaf 18 jaar moet volgens de minister van Soaw volwaardig meetellen als het gaat om zijn inkomen. Dat zei ze gisteren op de persconferentie over de verhoging van het minimumloon. Het jeugdloon is fors lager dan het minimumloon voor volwassenen. Een achttienjarige verdient 75 procent minder dan 21-plussers.

