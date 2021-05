Aanstaande zaterdag is het ‘Wereldmilieudag’ en wordt er bij Sint Jorisbaai een clean-up georganiseerd. De schoonmaak is tussen zeven en elf ‘s ochtends. Het is de bedoeling dat na Sint Jorisbaai andere clean-ups gaan volgen. De organisatie zoekt nog vrijwilligers om mee te helpen. Hiervoor kun je je aanmelden via de Facebookpagina van Curaçao Clean-up. Of stuur een mail naar worldcleanupdaycuracao@gmail.com.